В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, которого разыскивали полицейские Кузбасса

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В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Ленинском районе областной столицы. Стражи правопорядка обратили внимание на мужчину, который повел себя подозрительно - постоянно оглядывался и заметно нервничал. При виде служебного автомобиля пешеход резко изменил направление движения и попытался скрыться. Патрульные решили остановить неизвестного.

Установив его личность и проверив по информационным базам данных, стражи правопорядка выяснили, что мужчина 1970 года рождения числился в федеральном розыске. Полицейские Кемеровской области разыскивали его как подозреваемого скрывшегося от органов дознания.



Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали задержанного своим коллегам из полиции.