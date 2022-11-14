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В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, которого разыскивали московские полицейские

14 ноября 2022 11:46
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В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, которого разыскивали московские полицейские

В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Самаре. Патрульные получили от дежурного сообщение о необходимости проверить один из адресов в Промышленном районе города, где находился подозрительный посторонний.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли по указанному адресу. Проверив личность мужчины 1984 года рождения по информационным базам данных, патрульные установили, что он числится в федеральном розыске. Линейное управление МВД России на станции Москва-Рязанская разыскивало его с середины сентября как подозреваемого, скрывшегося от органов дознания.

Сотрудники Росгвардии передали правонарушителя своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги: Росгвардия

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