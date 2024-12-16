В Самаре росгвардейцы задержали девушку, которая пыталась украсть электроинструменты

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В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Красноглинском районе Самары. От дежурного стражи правопорядка получили сообщение, что их помощь требуется торговом центре, расположенном на Московском шоссе - в одном из крупных строительных магазинов сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно отправились на место происшествия.

К прибывшим по указанному адресу патрульным обратились сотрудники службы безопасности магазина. Они рассказали, что при помощи системы видеонаблюдения увидели, как одна из посетительниц взяла с витрины электроинструменты и явно не планировала их оплачивать, так как проследовала в сторону нерабочих касс.



Сотрудники Росгвардии вместе с представителями службы безопасности задержали предполагаемую злоумышленницу в тот момент, когда она пересекала линию кассы через закрытый турникет и намеревалась покинуть строительный гипермаркет.



К тому же при проверке личности по информационным базам данных стражи правопорядка выяснили, что задержанная девушка 1995 года рождения уже находится в розыске.



Росгвардейцы передали злоумышленницу своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.