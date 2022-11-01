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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре росгвардейцы предотвратили кражу из автомобиля

1 ноября 2022 10:16
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В Самаре росгвардейцы предотвратили кражу из автомобиля

В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии двигался по  маршруту патрулирования в Советском районе Самары. Стражи  правопорядка обратили внимание на припаркованный возле одного из домов на улице Мориса Тореза автомобиль – неизвестный что-то делал в салоне  машины, подсвечивая себе при этом фонариком. 

Патрульные остановились, чтобы выяснить, что происходит. Подойдя к  транспортному средству, росгвардейцы сразу же обратили внимание на то, что «личинка» замка двери повреждена. В ходе разбирательства выяснилось, что злоумышленник вскрыл автомобиль, принадлежащий молодому человеку 1994 года рождения, чтобы похитить магнитолу, однако не смог довести до конца свой умысел, так как ему помешали сотрудники Росгвардии.

Росгвардейцы задержали 36-летнего жителя областного центра, вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им задержанного. В дальнейшем сотрудниками органов внутренних дел было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу».

 

Теги: Росгвардия

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