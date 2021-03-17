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В Самаре ребенок упал в колодец канализации, возбуждено уголовное дело

17 марта 2021 16:32
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В Самаре ребенок упал в колодец канализации, возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел 16 марта 2021 года примерно в 16 часов на улице Тихвинской в городе Самаре. Мальчик 2016 года рождения упал в открытый канализационный колодец. В результате падения ребёнок получил телесные повреждения и в настоящее время находится в медицинском учреждении. 

По данному факту Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

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