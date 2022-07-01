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В Самаре разобрались с лишением сирот жилья

1 июля 2022 10:50
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В Самаре разобрались с лишением сирот жилья

На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова пришло письмо от жительницы Самары. В своем обращении автор выражает слова благодарности сотрудникам Управления МВД России по г. Самаре: «Благодаря профессионализму сотрудников органов внутренних дел, установлены обстоятельства преступления и приняты меры к устранению факторов, которые ранее препятствовали получению квартир по договорам социального найма».


В ходе расследования уголовного дела следователи совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Самаре установили, что должностное лицо из числа сотрудников департамента управления имуществом г. Самары в период с 2016 года по 2021 год не исполнил вступившие в законную силу решения суда о предоставлении жилья двум гражданам, страдающим тяжелыми заболеваниями. Отказывая детям-сиротам и инвалидам, имеющим внеочередное право на предоставление жилых помещений, он незаконно изменил статус жилых помещений специализированного муниципального фонда и предоставил их лицам, не относящимся к категории граждан, с которыми могут быть заключены договоры социального найма. Впоследствии квартиры были приватизированы и оформлены в частную собственность.
«Искренне благодарю сотрудников самарской полиции за организацию грамотного расследования данного уголовного дела и профессионализм», - отметила в своем письме автор.
Следственной частью СУ Управления МВД России по г. Самаре двум бывшим муниципальным служащим предъявлено обвинение, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями группой лиц по предварительном сговору). В марте текущего года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Ленинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.
«В настоящее время потерпевшим по данному уголовному делу стали предоставлять долгожданные квартиры по договорам социального найма. Выражаем слова признательности сотрудникам органов внутренних дел за их принципиальность в принятии решений и неравнодушие к проблемам граждан», - отметила в своем письме благодарная женщина.

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