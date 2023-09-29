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В Самаре расследуют смерть мужа и жены

29 сентября 2023 11:58
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В Самаре расследуют смерть мужа и жены

В ночь с 18 на 19 сентября 2023 года в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, обнаружены тела мужчины и женщины, без признаков жизни. В квартире проживала малолетняя дочь женщины, в настоящее время она находится с родным отцом.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары начата доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. С целью определения причины смерти супругов назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, собощает СУ СК.

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