В Самаре расследуют случай с утонувшей на реке Сок девушкой

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Самарские следователи возбудили уголовное дело после смертельного ЧП на воде. Об этом сообщили представители регионального СУ СК РФ.

Инцидент, о котором идет речь, произошел еще летом 2023 года. Тогда на реке Сок утонула 17-летняя девушка.

— О происшествии сообщили очевидцы. Они увидели пустой сапборд, на котором до этого каталась девушка. Осмотр береговой линии результатов не дал. Поиски были осложнены тем, что очевидцы не смогли указать место, где пропала девушка, — рассказывали в поисково-спасательной службе Самарской области.

Известно, что девушка утонула 13 августа. А ее тело удалось найти только на следующий день на глубине четырех метров.

По словам очевидцев, девушка не умела плавать. Однако доподлинно это не известно, пишет 63.ру.

Через несколько месяцев о трагедии заговорили уже на федеральном уровне.

— В адрес председателя СК РФ Александра Бастрыкина поступило обращение. Заявитель не согласился с ходом расследования обстоятельств гибели 17-летней девушки. Выяснилось, что сап она арендовала у местного предпринимателя. При этом коммерсант, который предоставил эту услугу, якобы не провел инструктаж по технике безопасности ни с ней, ни с ее друзьями. Также бизнесмен якобы проигнорировал тот факт, что его клиенты несовершеннолетние, — говорится в сообщении СК РФ.

В итоге самарские следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Также силовики выясняют, отвечали ли услуги требованиям безопасности.