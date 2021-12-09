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В Самаре расследовали дело о ночной стрельбе в центре города

9 декабря 2021 12:28
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В Самаре расследовали дело о стрельбе в центре города

Как сообщалось ранее, инцидент со стрельбой на ул. Некрасовской в г. Самаре произошел 11 сентября 2021 года в ночное время суток. Уголовное дело, возбужденное по статье «Хулиганство», находилось в производстве следственной части СУ Управления МВД России по г. Самаре. В ходе работы сотрудники полиции опросили очевидцев произошедшего, изъяли записи с камер видеонаблюдения, гильзы. 

14 сентября сотрудники отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Самаре первым задержали местного жителя 2001 года рождения. Он, по данным полиции, является безработным и ранее не судимым.  Согласно показаниям молодого человека, в тот день он и его друзья решили провести время в развлекательном заведении, расположенном в Самарском районе. Перед тем, как зайти в бар молодые люди решили ради забавы зажечь фейерверки. Когда они закончились, он решил достать из багажника автомат, и произвести несколько выстрелов в воздух, что впоследствии и сделал. Все происходящее с целью дальнейшего опубликования видеозаписи в социальной сети на сотовый телефон снимала одна из его знакомых.

В кратчайшие сроки полицейские задержали остальных участников стрельбы – двух студентов высших учебных заведений областного центра. Оба молодых человека 1999 и 2000 годов рождения, также как и их друг, ранее к уголовной ответственности не привлекались.  

По ходатайству следственной части СУ Управления МВД России по г. Самаре на время предварительного следствия младшему и среднему из трех подозреваемых Железнодорожный суд г. Самары избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, а третьему участнику - запрет определенных действий.

В своем поступке молодые люди раскаялись и попросили прощения у всех жителей Самары, которым доставили беспокойство своими противоправными действиями. В общей сложности, у парней изъяли три единицы оружия, из которого ночью 11 сентября производились выстрелы.  Согласно заключению эксперта, представленные на исследование два пистолета и автомат  - это оружие, предназначенное для имитации выстрела из них патронами светозвукового действия (холостыми).

Данные предметы, а также автотранспорт, на котором передвигались участники стрельбы, следователи признали вещественными доказательствами. В декабре следственной частью СУ Управления МВД России по г. Самаре расследование уголовного дела окончено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Железнодорожный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

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