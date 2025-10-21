В Самаре проводят проверку из-за жалоб на плесень в завтраке у учащихся гимназии

97

Родители учащихся гимназии, расположенной в Кировском районе Самары, обеспокоены едой в школьной столовой. Они пожаловались на плесень в детских завтраках.

Жалобы недовольных родителей появились в телеграм-каналах самарских блогеров 20 октября. В частности, такое обращение опубликовала Алена Воронцова. В нем одна из родительниц рассказала, что сегодня в тарелках с завтраками учащиеся гимназии обнаружили «кошмар».

«Внутри омлетов очаги плесени и огромные куски яичной скорлупы. Некоторые дети подошли к поварам, показав ЭТО в тарелках, на что те убрали плесень и отдали ту же тарелку обратно ребенку. Обеспечивает питанием школу ООО “Кировский комбинат школьного питания”. Родители готовят обращение в вышестоящие организации», – сообщила обеспокоенная женщина.

В комментарии под этим постом пришел представитель администрации и сообщил, что департамент образования проводит проверку, уточнив: завтраки детям заменили. Также стала известна причина возникновения плесени, пишет Самара-МК.

«Установлено, что сотрудниками пищеблока использовался алюминиевый противень для приготовления блюда в результате чего произошло нарушение технологии. Подрядчику направлена претензия. Плесень в блюде отсутствует», – прокомментировал официальный аккаунт мэрии Самары в телеграме.