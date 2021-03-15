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В Самаре проверяют обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель

15 марта 2021 10:53
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В Самаре проверяют обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель

В Самаре проводится проверка по факту ДТП, в котором погиб мужчина.

Как сообщалось ранее, авария произошла 14 марта. Водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем Шевроле Нива, при движении по ул. Дальневосточная со стороны ул. М. Авейде, напротив стр. 43 по ул. Дальневосточная, потерял управление.

В итоге он врезался в снежный вал, машина перевернулась. Водитель скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. По результатам проверки сотрудники полиции примут процессуальное решение, сообщает облМВД.
 

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