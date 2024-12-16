В Самаре проверят поставщика противогололедных реагентов

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В Самаре планируют проверить поставщика противогололедных реагентов. Их качество вызывает сомнения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил и.о. мэра областной столицы Иван Носков.

«Будем проверять лабораторию, которая поставляет в город реагент. Есть замечания к его эффективности», - отметил глава Самары.

Есть у Ивана Носкова вопросы и к снегоуборочной технике. По его словам, ее недостаточно. Сейчас на балансе города числятся 223 машины. Чиновник считает, что этого количества явно мало для сильных и затяжных снегопадов. Поэтому в 2025 году власти намерены приобрести дополнительную технику, пишет Самара-КП.