В Самаре проверят обстоятельства смерти подростка после визита в полицию

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В Самаре расследуют гибель подростка 17-ти лет. Его тело нашли на балконе родственники. Родные мальчика говорят, что перед этим происшествием юноша был в отделении полиции.

— Его задержали за сбыт фальшивой купюры, которую он вместе с другом купил через интернет. Из отделения племянника забрал отец. Мальчику было плохо эмоционально. Он попросил вызвать скорую помощь. Не вызвали. Вернулись домой. А утром нашли мертвым, — рассказала тетя погибшего подростка.

Ситуацией заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин, пишет 63.ру.

— Родственники погибшего сомневаются в объективности установления всех причин и условий, способствовавших гибели подростка. Председатель СК России поручил досконально изучить прозвучавшие от родственников подростка доводы и представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях, — сообщили в СК России.