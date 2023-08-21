Я нашел ошибку
Главные новости:
Волонтеры раздадут ленты в 4 точках города. Всего для жителей и гостей города подготовили 4000 лент.
В День Государственного флага самарцы смогут получить ленты триколор
По итогам мониторинга все 378 учреждений допущены к работе.
Образовательные учреждения Самары готовы к новому учебному году 
За три года своего существования рейтинг стал драйвером развития третьего сектора.
В Самаре в рамках форума «Сообщество» проанализируют рейтинг «Регион-НКО»
В России появятся государственные домовые чаты
В России появились государственные домовые чаты
В рамках данного проекта у воспитанника из организации для детей-сирот появляется наставник – взрослый, состоявшийся человек, который помогает подростку ориентироваться в незнакомой взрослой жизни.
Проект «Путевка в жизнь» помогает социализации подростков, оставшихся без попечения родителей
Тольяттинская теннисистка Касаткина вновь стала первой ракеткой России
Тольяттинская теннисистка Касаткина вновь стала первой ракеткой России
Самарские полицейские напоминают детям о соблюдении ПДД
Самарские полицейские напоминают детям о соблюдении ПДД
Минимум пять человек пропали после экскурсии по московским коллекторам
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.4
-0.35
EUR 101.48
-0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В рамках 3-й Самарской квартирной триеннале пройдет мастерская уличного искусства
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
«Яблочный фест» в Сергиевске приглашает друзей
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре провели рейды по мигрантам на овощебазе

21 августа 2023 13:30
144
В Самаре провели рейды по мигрантам на овощебазе

Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре совместно с отделом по исполнению административного законодательства, сотрудниками патрульно-постовой службы, УФСБ России по Самарской области при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели мероприятие, направленное на выявление и пресечение возможных фактов противоправной деятельности на территории торговой базы, расположенной на улице Дальневосточной.

В ходе рейда выявлено 9 нарушений миграционного законодательства: составлено 5 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ», и 4 – по ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» и ст. 18.17 КоАП РФ «Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности».

Кроме того, на территории торговой базы сотрудники отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по г. Самаре совместно с представителями Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области и «Самарского ветеринарного объединения» проверили объекты потребительского рынка, специализирующиеся на реализации мясной продукции. По результатам мероприятия составлено два протокола об административном правонарушении по ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Из незаконного оборота изъято и уничтожено около 800 килограммов продукции - охлажденного мяса, которое реализовывалось в отсутствие ветеринарных сопроводительных документов и ветеринарной санитарной экспертизы. В настоящее время подготовлены материалы проверки для направления их в Управление федеральной службы ветеринарному и фитосанитарному надзору Самарской области для привлечения нарушителей к административной ответственности, предусмотренной ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Пригородным поездам в Самарской области продлили маршрут с 21 августа
21 августа 2023  13:28
Пригородным поездам в Самарской области продлили маршрут с 21 августа
115
В Самарской области с 1 сентября ограничат движение большегрузного транспорта по мосту через реку Самара
21 августа 2023  13:16
В Самарской области с 1 сентября ограничат движение большегрузного транспорта по мосту через реку Самара
269
В России утвержден график выходных и праздничных дней на 2024 год
21 августа 2023  11:59
В России утвержден график выходных и праздничных дней на 2024 год
158
В Самаре открылся IV Всероссийский парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
21 августа 2023  09:30
В Самаре проходит IV Всероссийский парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
189
В связи с проведением легкоатлетического марафона на Кубок Главы города в Самаре ограничат движение транспорта
20 августа 2023  13:04
В связи с проведением легкоатлетического марафона в Самаре ограничат движение транспорта
714
Весь список