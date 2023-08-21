В Самаре провели рейды по мигрантам на овощебазе

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Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре совместно с отделом по исполнению административного законодательства, сотрудниками патрульно-постовой службы, УФСБ России по Самарской области при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели мероприятие, направленное на выявление и пресечение возможных фактов противоправной деятельности на территории торговой базы, расположенной на улице Дальневосточной.

В ходе рейда выявлено 9 нарушений миграционного законодательства: составлено 5 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ», и 4 – по ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» и ст. 18.17 КоАП РФ «Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности».

Кроме того, на территории торговой базы сотрудники отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по г. Самаре совместно с представителями Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области и «Самарского ветеринарного объединения» проверили объекты потребительского рынка, специализирующиеся на реализации мясной продукции. По результатам мероприятия составлено два протокола об административном правонарушении по ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Из незаконного оборота изъято и уничтожено около 800 килограммов продукции - охлажденного мяса, которое реализовывалось в отсутствие ветеринарных сопроводительных документов и ветеринарной санитарной экспертизы. В настоящее время подготовлены материалы проверки для направления их в Управление федеральной службы ветеринарному и фитосанитарному надзору Самарской области для привлечения нарушителей к административной ответственности, предусмотренной ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.