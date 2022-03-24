В Самаре произошло лобовое столкновение иномарки с грузовиком

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Сотрудники полиции работают и устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло 24.03.2022 примерно в 05:40 на 8,8 км трассы М5 УРАЛ. По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции водитель а/м «Hyundai» двигаясь со стороны г. Москва в направлении г. Самара по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения где допустил лобовое столкновение с грузовым а/м «Renault». Количество пострадавших уточняется. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдения правил ПДД.