В Самаре произошло ДТП с двумя автомобилистками-ровесницами

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17 декабря на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 10 человек.

Одно из ДТП произошло в 17:05 час. в Октябрьском районе г. Самара. 44-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомашины Lada Vesta, двигалась по ул. Мичурина в направлении ул. Клиническая. В пути следования напротив дома 46, допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершила столкновение с автомобилем Subaru Legacy под управлением 45-летней женщины-водителя. С места происшествия в медицинское учреждение доставлена женщина-водитель автомобиля Subaru Legacy.