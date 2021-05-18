В Самаре приставы добились снесения перегородки в коридоре многоквартирного дома

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В общем коридоре многоквартирного дома на 5-й просеке жильцы решили установить перегородку с металлической дверью, заняв тем самым часть общего коридора и ограничив свободное перемещение по нему. Сотрудниками ГУ МЧС в адрес управляющей организации было внесено предостережение о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности, которой данная конструкция угрожала.

Управляющая организация обратилась в суд с требованием обязать жильцов, самовольно установивших перегородку, демонтировать ее. Суд требования удовлетворил. В отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самары в отношении супружеской пары, незаконно огородившей общий коридор, возбуждено исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил должникам требования об исполнении решения суда в добровольном порядке. Также их предупредили о применении в отношении должников мер принудительного характера и об административной ответственности за неисполнение решения суда. В связи с тем, что должники добровольно не исполняли требования исполнительного документа, судебным приставом-исполнителем в отношении них были вынесены постановления об ограничении в праве выезда и запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств.

Принятые судебным приставом меры побудили должников исполнить решение суда и дверь с перегородкой демонтировать. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.