В Самаре пресечена работа производственной линии по изготовлению фальсифицированных сигарет

116

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из УМВД России по г. Самаре во взаимодействии с представителями регионального Управления ФСБ России пресекли производство табачной продукции без маркировки.

«Подпольный цех располагался в Кировском районе областного центра. Полицейские обнаружили в помещении рабочую линию для изготовления и упаковки товара и свыше 200 тысяч пачек сигарет различных марок с признаками подделки. Кроме того, изъято более 120 рулонов сигаретной бумаги, свыше 330 рулонов бумаги для обертки фильтров, коробки с табаком, значительное количество других расходных материалов.

На производстве трудились девять человек. У семерых из них – граждан одного из государств ближнего зарубежья – выявлены нарушения миграционного законодательства. Составлены протоколы об административных правонарушениях», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, табачные изделия предназначались для реализации на территории Самарской области.

«Следователем Следственного управления УМВД России по городу Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление организаторов незаконного бизнеса и всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.