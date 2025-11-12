В Самаре предприятие заплатит девушке, чьи волосы затянуло в станок

116

В Самаре с предприятия, занимающегося металлообработкой, по иску прокуратуры взыскана компенсация морального вреда в размере 3 миллионов рублей в пользу работницы, получившей тяжелые травмы.

Как ранее сообщал OBOZ.INFO, ЧП произошло в марте 2024 года. В результате несчастного случая женщина получила сотрясение головного мозга, обширную скальпированную рану головы и шеи, а также травматический шок.

Прокуратура Промышленного района провела проверку и установила, что причиной инцидента стало нарушение директором предприятия требований законодательства об охране труда.

Прокурор направил в суд иск о взыскании компенсации, который был полностью удовлетворен.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.