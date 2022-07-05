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В Самаре прапорщик внутренней службы задержал магазинного вора

5 июля 2022 09:32
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В Самаре прапорщик внутренней службы задержал магазинного вора

 

Высокой награды прапорщик внутренней службы Александр Силкин удостоен за мужественный поступок. Почетный знак ему вручали председатель Самарской городской Думы Алексей Дегтев и Первый заместитель Главы Самары Владимир Василенко.

Это чрезвычайное событие произошло в обеденное время. В свой выходной день прапорщик внутренней службы Александр Силкин зашел в магазин купить продукты.

Проходя мимо продовольственного ряда, он заметил, как подозрительный мужчина торопливо укладывает в большую хозяйственную сумку палки колбас. Набив ее полностью, он, не обращая внимания на кассира, уверенно направился к выходу.

Уже на улице прапорщик внутренней службы догнал подозрительного человека и попросил вернуть ворованные продукты в магазин. Однако тот отказался и попытался скрыться. Завязалась потасовка. Применив болевой прием, Александр задержал вора. Подоспевшие продавцы вызвали наряд полиции и сдали ему правонарушителя.

Александр трудится в уголовно-исполнительной системе с  2013 года. Он неоднократно поощрялся за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

С высокой наградой прапорщика внутренней службы Александра Силкина тепло поздравили сослуживцы. 

 

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