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В Самаре потушили крупный пожар в торговом павильоне на рынке "Ракита". Полная ликвидация была объявлена в четверг, 18 февраля, в 2:26, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Огонь на рынке по улице Магистральной, 78 вспыхнул накануне в восьмом часу вечера. В металлическом ангаре загорелся павильон, где находились торговые точки по оптовой и розничной продаже продуктов. Площадь пожара составила 1500 кв. м.



Сотрудники МЧС работали по повышенному рангу вызова. На место ЧП также выезжал глава областного управления МЧС Олег Бойко:

- Были две сложности при тушении пожара. Это низкая температура — около -21 градуса и водоснабжение. Все источники воды находятся за пределами базы. Однако пожарные не дали огню перекинуться на соседний автосервис и павильон с древесным углем.

Локализовать возгорание сотрудникам МЧС удалось в 21:53. Открытое горение ликвидировали в 23:17. Спустя еще три часа огонь был полностью потушен. На месте работали 143 человека и 50 единиц техники, в том числе от МЧС России 104 человека и 31 спецмашина. Погибших или пострадавших нет, пишет Сова.инфо.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области