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В Самаре после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по зарплате на 5,8 млн рублей

29 апреля 2021 12:45
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В Самаре после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по зарплате на 5,8 млн рублей

Прокуратура Железнодорожного района г. Самары провела проверку соблюдения трудовых прав работников общества с ограниченной ответственностью «Электропульт».

Установлено, что работодателем нарушены сроки выплаты заработной платы, что привело к образованию задолженности перед 29 работниками за период с февраля по ноябрь 2020 года на сумму свыше 5,8 млн рублей.

В целях восстановления нарушенных прав граждан прокурор района вносил представления руководителю организации, а также возбудил в отношении него и юридического лица дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы),  по итогам рассмотрения исков прокурора суд вынес решения о взыскании задолженности по заработной плате.Кроме того, по материалам прокурорской проверки следственным органом в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников общества восстановлены, задолженность по заработной плате полностью погашена, сообщает облпрокуратура..

Теги: зарплата погашение задолженности прокуратура

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