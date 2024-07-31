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В Самаре полицейские проверили более 90 человек из числа мигрантов

31 июля 2024 10:47
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В Самаре полицейские проверили более 90 человек из числа мигрантов

В ходе рейда к административной ответственности привлечены 9 иностранных граждан, решается вопрос о выдворении двух из них за пределы Российской Федерации.

В целях выявления и пресечения правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, ликвидации каналов их незаконной легализации, а также стабилизации миграционной ситуации сотрудники отдела по вопросам миграции, полка патрульно-постовой  службы, Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самаре совместно с Добровольной народной дружиной и при содействии бойцов ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие в гостиницах расположенных на территории Самарского и Октябрьского районов.

В результате полицейские проверили более 90 человек. Сотрудники полиции со всеми провели профилактические беседы о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

Кроме того, в отношении правонарушителей составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ». В настоящее время решается вопрос о выдворении двух из них за пределы Российской Федерации.

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что профилактические мероприятия на территории Самарской области проводятся на постоянной основе. Обо всех фактах нарушения законодательства

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