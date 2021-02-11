В Самаре полицейские помогли оперативно доставить беременную женщину в больницу

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Утром во время несения службы на одной из улиц областного центра к инспекторам дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции старшим лейтенантам полиции Юрию Чекушкину и Алексею Захарову за помощью обратился взволнованный мужчина.

В его машине находила беременная жена, у которой начались схватки. Будущие родители направлялись в родильный дом, но попали в пробку. Опасаясь, что из-за плотного потока машин быстро доехать до роддома не удастся, будущий отец решил обратиться к сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Полицейские, понимая серьезность положения, доложили дежурному о случившемся и приняли решение сопроводить семейную пару в больницу. Включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, инспекторы сопроводили автомобиль с роженицей до медицинского учреждения. Передав ее врачам, они продолжили несение службы.

Спустя полчаса девушка родила малышку. В тот же день счастливой новостью мужчина, ставший отцом, поделился с инспекторами, которые пришли ему на помощь.

В письме, адресованном начальнику ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанту полиции Александру Винникову, счастливые родители поблагодарили полицейских за отзывчивость и помощь в сложной жизненной ситуации, сообщает облМВД.