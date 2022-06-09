В Самаре подросток избил водителя трамвая

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30 января текущего года в ходе патрулирования территории Железнодорожного района экипаж патрульно-постовой службы полиции, двигаясь по ул. Дзержинского в сторону автостанции «Аврора», заметил возле остановки общественного транспорта конфликтующих мужчин. Полицейские незамедлительно приняли меры к пресечению противоправных действий и задержанию правонарушителей.

Из опроса очевидцев полицейские установили, что конфликт произошел между водителем трамвая и пассажирами: сначала несколько молодых людей при посадке в общественный транспорт грубо разговаривали с пассажирами и женщиной - кондуктором. Затем, при очередной остановке, на помощь коллеге вышел водитель трамвая – мужчина 1985 года рождения. Словесный конфликт перерос в драку, которую и прекратили сотрудники полиции. Пострадавший в ходе потасовки водитель трамвая позже обратился за помощью в медицинское учреждение, а также написал заявление в полицию. Здоровью мужчины, как установила экспертиза, причинен вред средней тяжести.

Сотрудники полиции установили и опросили всех участников конфликта, дознавателем назначены необходимые экспертизы, изучены и приобщены к материалам документы из лечебного учреждения и ТТУ.

В отношении зачинщика конфликта - ранее не судимого 17-летнего учащегося образовательного учреждения областного центра, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и квалификации деяний остальных участников конфликта.