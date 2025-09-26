В Самаре подросток ехал по тротуару на квадроцикле, а отец начал его защищать

174

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили факт грубого нарушения правил дорожного движения: в вечернее время, 14 сентября несовершеннолетний водитель, управляя квадроциклом Авантис, осуществил движение по тротуару в районе дома 6 по улице Петра Алабина областного центра. Когда очевидец попытался остановить нарушителя и вызвать полицию, на место прибыл отец юного гонщика. По словам свидетелей, мужчина начал оспаривать претензии и активно защищать своего сына.

В ходе проверки данной информации сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре установили личность нарушителя и его родителей.

Отец несовершеннолетнего привлечен в административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством), назначен штраф в размере 30 000 рублей. Кроме того, в отношении подростка составили протоколы за движение по тротуару и отсутствие мотошлема.

С родителями и подростком 2010 года рождения проведена профилактическая беседа о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, рассмотрены примеры последствий ДТП, в которых за рулем, без опыта вождения, находились несовершеннолетние. Полицейские разъяснили, что право управления транспортными средствами категории «М» и подкатегории «А1» предоставляется лицам, достигшим 16 лет. Право управления транспортными средствами категории «А» предоставляется с 18 лет, при этом необходимо зарегистрировать транспортное средство.