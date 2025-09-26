Я нашел ошибку
26 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена»  все желающие смогут сделать прививку от гриппа
В новом подразделении Елховской центральной районной больницы будут получать помощь более 200 жителей.
В селе Вязовка Елховского района возводится современный ФАП
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре подросток ехал по тротуару на квадроцикле, а отец начал его защищать

26 сентября 2025 10:33
В Самаре подросток ехал по тротуару на квадроцикле, а отец начал его защищать

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили факт грубого нарушения правил дорожного движения: в вечернее время, 14 сентября несовершеннолетний водитель, управляя квадроциклом Авантис,  осуществил движение по тротуару в районе дома 6 по улице Петра Алабина областного центра. Когда очевидец попытался остановить нарушителя и вызвать полицию, на место прибыл отец юного гонщика. По словам свидетелей, мужчина начал оспаривать претензии и активно защищать своего сына.

В ходе проверки данной информации сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре установили личность нарушителя и его родителей.

Отец несовершеннолетнего привлечен в административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством), назначен штраф в размере 30 000 рублей. Кроме того, в отношении подростка составили протоколы за движение по тротуару и отсутствие мотошлема.

С родителями и подростком 2010 года рождения проведена профилактическая беседа о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, рассмотрены примеры последствий ДТП, в которых за рулем, без опыта вождения, находились несовершеннолетние. Полицейские разъяснили, что право управления транспортными средствами категории «М» и подкатегории «А1» предоставляется лицам, достигшим 16 лет. Право управления транспортными средствами категории «А» предоставляется с 18 лет, при этом необходимо зарегистрировать транспортное средство.

