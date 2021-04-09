В Самаре по сообщению в соцсетях выявили незаконный автопробег

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Нарушители ПДД РФ привлечены к административной ответственности.

28.03.2021 года в рамках ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили видеозапись большого скопления автомобилей на ул. Московское шоссе города Самара, спланированного участниками одного из пабликов.

Из видеороликов видно, что в автопробеге приняли участие около 35 автомобилей. Транспортные средства двигались с нарушениями ПДД РФ, создавали помехи для участников дорожного движения, пассажиры осуществляли движение, высунувшись из окон движущегося автомобиля, у некоторых автомобилей были проблесковые маячки.

С целью осуществления государственного надзора за соблюдением требований нормативных правовых актов в области безопасности дорожного движения незамедлительно на место направлены 3 экипажа полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самара, которыми в районе д. 66 по ул. Куйбышева задержаны 3 водителя из числа собравшихся, допустившие нарушение правил дорожного движения.

В настоящее время в отношении задержанных вынесены постановления по делам об административных правонарушениях