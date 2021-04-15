В Самаре по информации в интернете выявили наезд на пешехода

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В рамках ежедневного мониторинга сети Интернет в одной из социальных сетей, полицейскими выявлен пост с фотографией автомобиля, автор которого утверждает, что водитель данной автомашины допустил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции проверили данную информацию и установили личности всех участников произошедшего.

По информации полицейских, 12 апреля текущего года в дневное время водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем «BMW X5», двигаясь по ул. Партизанской со стороны ул. Авроры в направлении ул. Промышленности, напротив дома 174а по ул. Партизанской допустил наезд на женщину 1989 года рождения, которая стояла на тротуаре слева по ходу движения, после чего, оставил место ДТП. Женщина телесных повреждений не получила, за медицинской помощью не обращалась.

По данному факту сотрудниками ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре в отношении мужчины собраны административные материалы, сообщает облМВД. Санкция за данные правонарушения предусматривает административный штраф в размере три тысячи рублей.