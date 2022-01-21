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В Самаре передали на уничтожение свыше 16 тысяч пар кроссовок

21 января 2022 09:57
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В Самаре передали на уничтожение свыше 16 тысяч пар кроссовок

Индивидуальный предприниматель из г. Самары привез в областную столицу на реализацию свыше 16 тысяч пар кроссовок. Однако обувные товары не имели маркировки средствами идентификации. Уполномоченные органы привлекли мужчину к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ «Производство, ввод в оборот или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации». Рассмотрев материалы дела, суд постановил конфискованные у предпринимателя кроссовки передать на уничтожение.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары судебным приставом-исполнителем в отношении мужчины возбуждено исполнительное производство. Свыше 16 тысяч пар кроссовок, являющихся предметом административного правонарушения конфискованы и переданы судебным приставом представителям Росимущества для последующего их уничтожения. 

Теги: Судебные приставы

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