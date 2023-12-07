В Самаре перед судом предстанет мужчина, находившийся в федеральном розыске

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Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении мужчины 1976 года рождения.

Бывший разнорабочий обвиняется в краже имущества у пенсионерки – жительницы Самары 1946 года рождения. В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина арендовал комнату в квартире пожилой женщины. 3 июля в дневное время суток он распивал спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, он решил сдать в комиссионный магазин два телевизора, которые принадлежали пенсионерке. После реализации техники часть вырученных денежных средств мужчина потратил на покупку спиртного.

Задержали подозреваемого в тот же день. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном, но во время следствия скрылся, его объявили в федеральный розыск. Задержали разыскиваемого на территории республики Адыгея, после чего доставили в Самару. В настоящее время по ходатайству органа следствия судом в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Причиненный пенсионерке материальный ущерб возмещен в полном объеме.