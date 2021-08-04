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В Самаре отменили фестиваль "Пластилиновый дождь" в августе 2021

4 августа 2021 09:57
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В Самаре отменили фестиваль "Пластилиновый дождь" в августе 2021

 Самаре пришлось отменить фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь", который должен был состояться в августе.

Очередное культурное событие в Самаре отменено из-за сложной эпидситуации. 14 и 15 августа на территории Струковского сада должен был пройти юбилейный фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь". Однако мероприятие отменено.

Как сообщили организаторы, не исключено, что фестиваль перенесут на сентябрь 2021 года. Другой вариант - лето уже 2022 года. Пока никаких решений по этому вопросу не принято.

Напомним, также на днях стало известно, что из-за распространения коронавируса на Мастрюковских озерах в августе не состоится фестиваль "Метафест 2021". В июле же там отменили традиционный Грушинский фестиваль - но это мероприятие смогли провести в другом формате, в виде отдельных концертов в крупнейших городах Самарской области и онлайн-трансляций, пишет Самру.ру.

Фото: Дильдина Светлана

Теги: Пластилиновый дождь фестиваль

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