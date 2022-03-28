В Самаре осужден преподаватель ВУЗа за коррупцию

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Октябрьский районный суд г. Самары вынес обвинительный приговор 42-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество) и ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Сотрудниками Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте совместно с коллегами из УФСБ России по Самарской области была задокументирована противоправная деятельность старшего преподавателя одного из ВУЗов г. Самары. Установлено, что мужчина получил незаконное денежное вознаграждение в сумме 19 500 рублей от пяти студентов за успешную сдачу экзамена. В зачетные книжки студентов были внесены положительные оценки, хотя фактическая проверка знаний по предмету не проводилась.

Самарским следственным отделом на транспорте ЦМСУТ СК России в отношении указанного гражданина были возбуждены уголовные дела.

Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции напоминают, что лицо совершившее дачу взятки освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.