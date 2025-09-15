Я нашел ошибку
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры.
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
В Самаре организатор нелегальной миграции заплатит штраф в размере 550 тысяч рублей

15 сентября 2025 12:11
125
В Самаре организатор нелегальной миграции заплатит штраф в размере 550 тысяч рублей

Сотрудниками полиции собраны доказательства вины в организации, с целью получения материальной выгоды, нелегального пребывания иностранцев в Российской Федерации ранее судимой за фиктивную регистрацию женщины 1985 года рождения.

В ходе проверки соблюдения иностранными гражданами правил миграционного учёта, участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками отдела по вопросам миграции областного центра установлено, что несколько десятков человек зарегистрированы в одной квартире и по месту регистрации не проживают.

По имеющимся данным, жительница Советского района Самары в течение прошлого года по месту своей регистрации в помещении многоквартирного дома незаконно поставила на учёт более 30 иностранных граждан, понимая, что жилое помещение для проживания такого количества человек не предназначено, и не собираясь им его предоставлять.

Собственник жилища, в настоящее время находящаяся в декретном отпуске, призналась, что за вознаграждение фиктивно прописала у себя иностранных граждан. При подаче документов она предупреждалась полицейскими об ответственности за нарушения миграционного законодательства, но от своих противоправных действий не отказалась.

Суд признал достаточными собранные и представленные на рассмотрение сотрудниками полиции доказательства для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учётом всех обстоятельств женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 550 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

В результате проведенных мероприятий иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания. Это позволит избежать дальнейших нарушений и обеспечит соблюдение миграционного законодательства на территории города.

Сотрудники полиции обращаются с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 112.

