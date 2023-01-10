В Самаре около Загородного парка горел пассажирский автобус

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Утром во вторник, 10 января, в Самаре в Октябрьском районе произошло ЧП с общественным транспортом.

— В 09:09 поступило сообщение о горении маршрутного автобуса ЛиАЗ по адресу улица Ново-Садовая, 160. В 09:23 пожар ликвидировали. Погибших и пострадавших нет, из автобуса эвакуировали 20 человек, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Автобус ехал по маршруту № 50. Дым от горящего салона был виден далеко вокруг.

Дым было видно и в районе автовокзала

— 50-й ехал по маршруту в сторону города, в районе загородного парка водитель заметил задымление. Он остановил автобус, высадил всех пассажиров. По предварительным данным, причина пожара — возгорание газового оборудования. Водитель действовал по инструкции, благодаря его оперативным действиям обошлось без пострадавших, — сообщили 63.RU в компании-перевозчике «СамараАвтоГаз».