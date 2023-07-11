В Самаре около ТЦ "Вива Ленд" загорелся трамвай

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В Главном управлении МЧС России по Самарской области рассказали подробности. Сообщение о пожаре в трамвая поступило в 20.38 10 июля. Загорелся состав 24 маршрута.

В 20.38 10.07.2023 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о горении в движении трамвая (маршрут № 24) по адресу: г.о. Самара, Кировский район, проспект Кирова, 145.

Прибывшими подразделениями МЧС установили, что происходило горение распределительных коробок и токоприемников в первом вагоне. В 20.48 пожар ликвидировали. В трамвае находилось 20 человек, но погибших и пострадавших нет, пишет ГТРК Самара.