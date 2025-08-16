Я нашел ошибку
Главные новости:
Создатели подчеркивают, что это не просто инкубатор, а робот, способный воспроизвести весь процесс — от зачатия до родов.
Ученые в Китае разрабатывают первого в мире робота, способного выносить и родить ребенка
Молодые кабачки лучше съесть в течение одной–двух недель.
В Роскачестве дали советы по хранению кабачков
В рамках программы «Земский работник культуры» 15 специалистов переедут в районы губернии.
В Самарской области заработала программа "Земский работник культуры"
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении марафона на Кубок главы города.
ГАИ СО: 17 августа в Самаре будет временно ограничено движение транспорта на ряде участков дорожной сети
В Самаре перинатальному центру поставили новое оборудование
В Кинель-Черкасском районе водитель на Lada Kalina сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Самаре оглашен приговор по делу о поджоге военного вертолета
Инспекторы ГИМС продолжают следить за водоёмами и предупреждают отдыхающих о рисках
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
В Самаре оглашен приговор по делу о поджоге военного вертолета

16 августа 2025 13:24
189
В Самаре Центральный окружной военный суд вынес приговор гражданину за поджог военно-транспортного вертолета и распределительного щита. Он признан виновным в терактах, причинивших значительный ущерб (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Обвиняемый приговорен к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Первые три года он проведет в тюрьме, затем будет направлен в колонию строгого режима.

Суд установил, что 22 июля 2024 года фигурант уголовного дела вместе с группой соучастников поджег распределительный щит базовой станции ПАО «ВымпелКом» в Самаре. 24 июля 2024 года он поджег вертолет Ми-8 МТ. Этим он причинил ущерб Министерству обороны РФ и ФКУ «Приволжский авиационный поисково-спасательный центр». Причиной преступления стало недовольство подсудимого властью в России и спецоперацией, проводимой Вооруженными силами РФ. О личности осужденного ранее не сообщалось, пишет Коммерсантъ-Волга.

