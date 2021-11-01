В Самаре незаконно выбрасывали грунт при строительстве

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Прокуратурой города Самары в ходе анализа соблюдения требований экологического законодательства выявлены факты сброса отходов производства в виде грунта, образовавшегося при производстве строительных работ, по ул. 5 просека, 6б.

По указанному факту департаментом городского хозяйства и экологии виновное лицо было привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.2 КоАП РФ. Вместе с тем нарушения экологического законодательства не были устранены, вред, причинённый почвам, не возмещен.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города в Промышленный районный суд г. Самары направлено исковое заявление об обязании правонарушителя устранить нарушения экологического законодательства, возместить причиненный вред в размере 93 600 рублей.

Судьей Промышленного районного суда г. Самары исковые требования прокурора города удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения суда будет взято на контроль после вступления в законную силу.