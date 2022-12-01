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В Самаре несовершеннолетний решил тайком покататься на машине матери своей подруги

1 декабря 2022 09:45
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В Самарской области несовершеннолетний решил тайком покататься на машине матери своей подруги

Ранним утром 27 ноября текущего года во время несения службы на проспекте Кирова правоохранители остановили для проверки документов автомобиль «LADA Granta». Когда сотрудники полиции обратились к нему с вопросами, молодой человек повел себя неадекватно, документов на право управления транспортными средствами и автомобиль не предоставил. При этом полицейские выявили у него явные признаки опьянения, отстранили водителя 2005 года рождения от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом. О произошедшем сотрудники Госавтоинспекции сообщили в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа и представители несовершеннолетнего.

При выяснении обстоятельств правонарушения госавтоинспекторы установили, что транспортное средство принадлежит знакомой молодого человека. Полицейские разыскали женщину и сообщили, что ее транспортное средство задержано, чем очень удивили местную жительницу 1982 года рождения.

Задержанного с родителями доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль передали законной владелице.

В полиции собственница автомобиля пояснила, что ее дочь с задержанным являются друзьями, однако пользоваться своим автомобилем она ему не разрешала и ключи не передавала. Со слов своего ребенка женщина узнала, что пока девушка отлучилась в другую комнату, молодой человек взял ключи от машины ее матери и решил «покататься».

Об угоне возбуждено уголовное дело. Транспортное средство в исправном состоянии возвращено владелице.

Кроме того, за невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в отношении молодого человека собран административный материал, который направлен на рассмотрение в Мировой суд.

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