В Самаре несовершеннолетний решил тайком покататься на машине матери своей подруги

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Ранним утром 27 ноября текущего года во время несения службы на проспекте Кирова правоохранители остановили для проверки документов автомобиль «LADA Granta». Когда сотрудники полиции обратились к нему с вопросами, молодой человек повел себя неадекватно, документов на право управления транспортными средствами и автомобиль не предоставил. При этом полицейские выявили у него явные признаки опьянения, отстранили водителя 2005 года рождения от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом. О произошедшем сотрудники Госавтоинспекции сообщили в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа и представители несовершеннолетнего.

При выяснении обстоятельств правонарушения госавтоинспекторы установили, что транспортное средство принадлежит знакомой молодого человека. Полицейские разыскали женщину и сообщили, что ее транспортное средство задержано, чем очень удивили местную жительницу 1982 года рождения.

Задержанного с родителями доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль передали законной владелице.

В полиции собственница автомобиля пояснила, что ее дочь с задержанным являются друзьями, однако пользоваться своим автомобилем она ему не разрешала и ключи не передавала. Со слов своего ребенка женщина узнала, что пока девушка отлучилась в другую комнату, молодой человек взял ключи от машины ее матери и решил «покататься».

Об угоне возбуждено уголовное дело. Транспортное средство в исправном состоянии возвращено владелице.

Кроме того, за невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в отношении молодого человека собран административный материал, который направлен на рассмотрение в Мировой суд.