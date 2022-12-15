В Самаре нарушитель ПДД, на которого жаловались пользователи соцсетей, наказан

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В ходе ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявляли информацию о том, что во дворе дома по бульвару Засамарская слобода в Куйбышевском районе областного центра жители неоднократно замечали, как водитель отечественной легковушки передвигается, нарушая Правила дорожного движения, и, возможно, находится за рулем автомобиля в состоянии опьянения, создавая угрозу для других участников дорожного движения. Ближайшие экипажи ДПС были ориентированы на розыск данного автомобиля.

Во время несения службы инспекторами ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре была замечена отечественная легковушка. Транспортное средство сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно остановили.

В ходе проверки документов полицейские заметили, что у 35-летнего водителя имелись признаки опьянения и предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом. Водителя отстранили от управления транспортным средством.

По данным инспекторов ДПС, мужчина 1987 года рождения 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В течение 2021-2022 г. мужчине неоднократно назначали наказание в виде лишения права управления транспортным средством, два раза за административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Кроме того, мужчина действий по сдаче водительского удостоверения не предпринял.

В отношении водителя сотрудниками Госавтоинспекции собран материал по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Мировой суд Куйбышевского района назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Водительское удостоверение у водителя изъято.

Сотрудники полиции обращаются к водителям и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах! Не допускать самому и не позволять другим управлять транспортным средством в состоянии опьянения!