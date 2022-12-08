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В Самаре начальник госучреждения незаконно содействовал в заключении госконтракта

8 декабря 2022 10:23
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В Самаре начальник госучреждения незаконно содействовал в заключении госконтракта

В ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность заместителя руководителя государственного автономного учреждения, причастного к получению денежного вознаграждения в размере 1 млн 200 тыс. рублей за содействие в заключении государственного контракта в рамках закупочных процедур на поставку спортивного оборудования и инвентаря в физкультурные комплексы г. Самары.

18 марта 2021 года указанный гражданин задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области. На основании переданных УФСБ материалов оперативно-розыскной деятельности Следственным управлением Следственного комитета по Самарской области в отношении данного лица возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ.

28 ноября 2022 года Советским районным судом г. Самары фигурант признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, а также штрафу в размере 3 млн 600 тыс. рублей.

 

 

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