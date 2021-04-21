В Самаре на Волге столкнулись баржа и обслуживающее судно

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Во вторник, 20 апреля, в Самарской области произошло ЧП на воде. Подробности рассказали в Приволжском следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

— По предварительной информации, 20 апреля в 12:15 в Затоне Сухая Самарка (река Волга) речной толкач РТ-371 с баржой 5305 наехал на обслуживающее судно — гидроперегружатель ГП 33. Пострадавших нет, размер причиненного ущерба устанавливают специалисты, — сообщили представители ведомства.

Они рассказали также, что на место происшествия выезжали криминалисты и следователи. Они проводят проверку и устанавливают причину произошедшего, пишет 63.ру.

Фото: Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ