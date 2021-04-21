Я нашел ошибку
Главные новости:
В Отрадном водитель перевернул машину в кювет, пострадал пассажир
В Отрадном водитель перевернул машину в кювет, пострадал пассажир
В Самаре пройдет выставка военной техники, участвующей в параде 9 мая
В Самаре пройдет выставка военной техники, участвующей в параде 9 мая
В СберБанк Онлайн появилось Сберкаско 2.0 с 30-процентной скидкой для аккуратных водителей
В СберБанк Онлайн появилось «Сберкаско 2.0» с 30-процентной скидкой для аккуратных водителей
в Самаре пройдет Фестиваль казахского танца имени Шары Жиенкуловой
В Самаре пройдет Фестиваль казахского танца имени Шары Жиенкуловой
Дан старт формированию Бессмертного полка онлайн – 2021
Дан старт формированию «Бессмертного полка онлайн» – 2021
Доверчивый самарец перевел почти 200 тысяч на счет сотрудника банка
Доверчивый самарец перевел почти 200 тысяч на счет "сотрудника банка"
Теории заговоров не дают покоя владелецу ПАО "Тольяттиазот" Сергею Махлаю
Теории заговоров не дают покоя владелецу ПАО "Тольяттиазот" Сергею Махлаю
Гала-концерт творческого фестиваля-конкурса пройдет в рамках празднования 170-летия Самарской губернии
Гала-концерт творческого фестиваля-конкурса пройдет в рамках празднования 170-летия Самарской губернии
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.02
-0.23
EUR 91.75
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Происшествия Криминал

В Самаре на Волге столкнулись баржа и обслуживающее судно

21 апреля 2021 09:33
94
В Самаре на Волге столкнулись баржа и обслуживающее судно

Во вторник, 20 апреля, в Самарской области произошло ЧП на воде. Подробности рассказали в Приволжском следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

— По предварительной информации, 20 апреля в 12:15 в Затоне Сухая Самарка (река Волга) речной толкач РТ-371 с баржой 5305 наехал на обслуживающее судно — гидроперегружатель ГП 33. Пострадавших нет, размер причиненного ущерба устанавливают специалисты, — сообщили представители ведомства.

Они рассказали также, что на место происшествия выезжали криминалисты и следователи. Они проводят проверку и устанавливают причину произошедшего, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дан старт формированию Бессмертного полка онлайн – 2021
21 апреля 2021  10:26
Дан старт формированию «Бессмертного полка онлайн» – 2021
Общество
46
Президент России Владимир Путин огласит сегодня ежегодное послание Федеральному собранию
21 апреля 2021  09:14
Владимир Путин огласит сегодня ежегодное послание Федеральному собранию
В стране
96
Восстановление авиасообщения, инвестиции, развитие промышленности: о чем шла речь на встрече.
20 апреля 2021  20:36
Дмитрий Азаров встретился с послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко
Политика
298
Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс Лидеры России»
20 апреля 2021  12:55
Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс «Лидеры России»
Общество
276
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
20 апреля 2021  12:39
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
Политика
334
Весь список