В Самаре на Утевской автомобилистка сбила пешехода

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7 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 8 человек, скончались - 3.

Одно из ДТП произошло в Самаре. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 19.10 час. 30-летняя водитель, управляя автомобилем Lada Priora, двигалась по ул. Утевская со стороны ул. Дорожная в направлении ул. Николаевский проспект. В пути следования, напротив д. 46 по ул. Утевская нарушила требования п. 14.1 ПДД РФ и допустила наезд на мужчину 1970 года рождения, который переходил проезжую часть ул. Утевская по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходу, после обследования медиками рекомендовано амбулаторное лечение.