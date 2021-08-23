В Самаре на улице Фрунзе нашли боеприпасы

232

Вечер воскресенья, 22 августа, для жителей исторического центра Самары выдался неприятным. Около 20:00 к дому на Фрунзе, 41 (пересечение Фрунзе и Пионерской) подъехали пожарные, полиция, скорая: всех жильцов двухэтажного дома эвакуировали.

— Полицейские нам сказали, что нашли арсенал 1914 года. Снимать не разрешили. У бабушки на первом этаже вскрыли полы. Говорят, что боеприпасы боевые. Приехала спецмашина, чтобы их забрать, — рассказала 63.RU одна их свидетелей инцидента.

Жители дома несколько часов провели на улице. В 21:40 им разрешили зайти в свои дома.

В ГУ МВД России по Самарской области отказались комментировать происходящее, пишет 63.ру.

Фото: читатель 63.RU