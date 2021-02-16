В Самаре на ул. Победы водитель сбил пешехода

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15 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими. При этом, 3 человека получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвых водителей не произошла ни одна авария.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП в Самаре. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, в 08:45 час. трезвый водитель 1948 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ 2705 напротив д.84 по ул. Победы совершил наезд на пешехода 1972 года рождения. Тот двигался по проезжей части во встречном направлении справа, без цели ее перехода. От удара пешехода отбросило на припаркованный автомобиль Ваз 21144, который находился справа по ходу движения автомобиля. Водитель ГАЗ 2705 незамедлительно вызвал на место происшествия скорую медицинскую помощь, после госпитализации медиками пешехода прибыл в подразделение ГИБДД для оформления ДТП. Пострадавшему мужчине после обследования рекомендовано амбулаторное лечение, сообщает облМВД.