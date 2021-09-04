В Самаре на соседний дом упала стена храма

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В Красноглинском районе Самары произошло ЧП. Об это 63.RU сообщили местные жители.

— Додемонтировались. Стена храма, который сносят на Мехзаводе, упала на соседний дом, — рассказали очевидцы.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, строение не эксплуатировалось. В результате происшествия никто не пострадал.

Церковь, о которой идет речь, находится на пересечении Московского шоссе и улицы Анжерской. Здание считалось приходом одной из ветвей христианства. По данным сервиса «Яндекс.Карты», он принадлежал католикам. Однако есть информация, что здесь могли собираться протестанты, пятидесятники или баптисты.

Фото: читатель 63.RU