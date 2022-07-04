в Самаре на Ракитовском шоссе произошло массовое ДТП

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В Самаре произошла серьезная авария на Ракитовском шоссе, информация об этом появилась в социальных сетях.

Как сообщают очевидцы, предполагаемый виновник на большой скорости протаранил белую Мазду СХ-7, ещё одну иномарку и ГАЗель.

"Больше всего досталось белой Мазде, в которой находились женщины и маленький ребёнок, которые чудом выжили. Приехало 4 патрульные машины", - сказано в сообщении "Предложка (Самара)".

По версии свидетелей, предполагаемый виновник скрылся с места аварии на Рено Логане. За машиной под звуки сирен погнались четыре патрульных экипажа, пишет ГТРК Самара.