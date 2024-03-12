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В Самаре на проезжей части Заводского шоссе провалился асфальт

12 марта 2024 13:57
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В Самаре на проезжей части Заводского шоссе провалился асфальт

В понедельник, 11 марта, вечером очевидцы поделились видеосъемкой транспортного происшествия в Самаре. Кусок дорожного полотна провалился и образовал глубокую яму посреди Заводского шоссе.

Пользователи социальных сетей сообщают, что "провал" образовался напротив дома №15. На кадрах можно заметить, что вокруг ямы значительно просел асфальт и она может только увеличиться. Также на видео видно глубину образовавшейся ловушки для автомобилистов.

На месте происшествия дежурят сотрудники ГИБДД, яма огорожена дорожными конусами. Значительный участок дороги не доступен для автомобильного движения, что создает затруднение для водителей. Автомобилистам лучше подобрать другой маршрут для поездок. Сколько времени займет ремонт дороги - пока не сообщается.

Утром 12 марта, коммунальщики огородили уже обе полосы Заводского шоссе. В итоге движение транспорта, включая общественный ведется в реверсивном режиме, пишет ГТРК Самара.

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