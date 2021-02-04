В Самаре на Партизанской водитель сбил двух женщин

121

3 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими. При этом 5 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 07:40 в Самаре. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем «Санг Йонг», двигался по ул. Партизанская со стороны ул. Волгина в направлении ул. Дзержинского. На нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу женщинам-пешеходам 1968 и 1980 года рождения, которые переходили проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадали женщины-пешеходы, им было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.