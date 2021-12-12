В Самаре на озере Гатном под лед провалился мужчина

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В Самарской области в результате несчастного случая на водоеме погиб мужчина. По данным спасателей ему был 31 год.

— ЧП произошло на озере Гатном под Самарой в пятницу, 10 декабря. На вызов выехала дежурная смена Поисково-спасательной службы Самарской области. В 19:40 четыре спасателя извлекли из воды тело утонувшего, — рассказали 63.RU в Поисково-спасательной службе Самарской области.

По словам источника близкого к ситуации, погибший мужчина якобы приехал на озеро покататься на коньках, но в какой-то момент провалился под лед.

— На 112 позвонил мужик местный, сказал что наблюдает в бинокль как провалился человек, они выехали. Недалеко от места где он «ушел» сидели рыбаки, один рванул к нему, и, не добежав метров 70, тоже провалился, но там неглубоко было, он на ноги смог встать, и остальные его вытащили, но попытки добраться до тонущего оставили. Глубина там была метров пять под ним, — сообщил источник знакомый с ситуацией.

К сожалению, это далеко не первый несчастный случай на Гатном. В декабре 2019 здесь погиб приехавший на рыбалку пенсионер.

Спасатели просят жителей не выходить сейчас на лед — он очень тонкий. Безопасной для одиночных пешеходов считается толщина льда больше 7 сантиметров, для рыбалки — от 10 сантиметров, для легковых автомобилей — от 20 сантиметров.