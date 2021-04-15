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В Самаре на одной из детских площадок на ребенка упала часть качелей

15 апреля 2021 13:42
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В Самаре на одной из детских площадок на ребенка упала часть качелей

В Самаре на одной из детских площадок произошел несчастный случай. Там на голову 5-летнему ребенку упали качели на пружинке. Об этом в соцсетях сообщила свидетельница происшествия.

По словам женщины, все случилось на Московском шоссе, 87, возле детского сада № 378. От пружины оторвался "вертолет" и рухнул на малыша. Ему понадобилась медицинская помощь.

Ситуацию прокомментировали в администрации Промышленного района Самары. Сейчас чиновники выясняют, кому принадлежит детская площадка, кто устанавливал игровое оборудование и кто должен следить за его состоянием. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры, пишет Сова.инфо.

Фото: Елена Александровна / Twitter

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